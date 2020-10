Marco van Basten vindt het jammer voor landgenoot: "Hij had niet naar Manchester United mogen gaan"

Donny van de Beek trok in deze zomer van Ajax naar Manchester United, maar de Nederlander heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn transfer. Hij moet voorlopig tevreden zijn met enkele invalbeurten.

Donny van de Beek werd deze zomer de eerste aankoop van Manchester United. Toch lijkt Ole Gunnar Solskjaer hem rustig te willen brengen, want de Nederlander kreeg nog geen basisplaats in de Premier League.

Marco van Basten vindt het jammer voor van de Beek. "Hij had niet naar Manchester United mogen gaan. Als je een goede speler bent, wil je elke week spelen. Het is slecht voor een speler als Donny dat hij maar 6 of 7 matchen zou spelen dit seizoen", vertelde hij bij Ziggo Sport.