Mata bevestigt voorstellen uit Duitsland en Engeland: "Maar waarom vertrekken bij Club Brugge om elders voor de vijftiende plek te voetballen?"

Clinton Mata arriveerde in 2018 in het Jan Breydelstadion. KRC Genk en RSC Anderlecht vloekten de voorbije jaren bij het zien van de ontwikkeling die de flankaanvaller heeft doorgemaakt. En het ziet er niet naar uit dat hij snel zal vertrekken.

Nochtans waren er aanbiedingen genoeg. “Hertha BSC en TSG 1899 Hoffenheim hebben me een voorstel gedaan”, bekent Clinton Mata. “Mijn naam lag eveneens op tafel bij Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg en Schalke 04. Ook Fulham was concreet.”

Mata koos echter voor blauw-zwart en zette zijn krabbel onder een nieuw contract tot medio 2024. “Het was helemaal geen moeilijke beslissing”, lacht de flankverdediger in Het Laatste Nieuws. “Ik voel me hier goed, ben graag gezien en speel voor de prijzen.”

“Waarom zou ik dan vertrekken? Om elders voor de vijftiende plek te voetballen? Nee, bedankt. Bovendien heeft het bestuur een financiële inspanning gedaan om me te houden. Ik wil hen daarvoor bedanken en iets teruggeven op het veld.”