"Door iets extrasportiefs is het iets sportief geworden": Wim De Decker over het 'keepersprobleem' na blunder Bolat en Europese schorsing

KAA Gent ging in eigen huis onderuit tegen KRC Genk met 1-2. Gebeten hond van dienst was deze keer Sinan Bolat, die er bij het tweede tegendoelpunt heel slecht uitzag.

Sinan Bolat verkeek zich helemaal op een schot van Patrik Hrosovsky - de reactie van de goalgetter en zijn collega Theo Bongonda kan je HIER nog eens nalezen.

"Of we een keepersprobleem hebben? Het is zeker en vast een issue, wat we intern zullen bespreken", aldus Wim De Decker in een reactie na de wedstrijd.

Ongewone situatie

"De feiten zijn er: door iets extrasportief is het iets sportiefs geworden", verwees de coach naar de Europese schorsing van Bolat.

"We moeten er professioneel mee omgaan, maar dan gebeuren er soms zo’n dingen. De omstandigheden maken dat je moet wisselen, het is een ongewone situatie. We moeten de juiste beslissingen nemen en er niet flauw over doen: het tweede doelpunt was een fout."