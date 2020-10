Bongonda en Hrosovsky zorgden voor Genkse hold-up in Gent: "Liever zo dan domineren en geen drie punten" en "Je hebt magie"

KRC Genk ging op een diefje winnen bij KAA Gent, met dank aan doelpunten van Bongonda en Hrosovsky. De goalgetters van dienst waren dan ook zeer tevreden.

"Ik speel liever zo mét een overwinning, dan dat we een goede match spelen en zonder punten achterblijven", aldus Theo Bongonda.

"Een team als Genk moet misschien niet achter de bal gaan staan, maar we hadden niet veel controle en op dit moment is het belangrijk om resultaten neer te zetten en in een goede spiraal te raken. Na een minder seizoensbegin zijn we nu beter bezig."

Magie?

Ook Patrik Hrosovsky was tevreden met zijn goal én assist: "Mijn doelpunt? Misschien kwam de verdediger er nog een beetje tussen." Waarop Bongonda meteen kon lachen: "Neen, je hebt magie", aldus de flankspeler.

"Ik hou een goed gevoel over aan deze wedstrijd, maar ik had de voorbije weken ook al het goede gevoel. Nu willen we op deze teneur verder gaan", aldus nog Hrosovsky.