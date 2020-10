🎥 Fellaini ziet goal afgekeurd worden (zoals Wilmots tegen Brazilië in 2002) en trekt flink van leer

Marouane Fellaini strijdt met Shandong Luneng voor plaatsen 5 tot en met 8 in China. In de eerste match van die play-offs voor een eindklassering leek hij het winnende doelpunt te scoren, maar de scheidsrechter dacht er anders over.

Marouane Fellaini kopte in de toegevoegde tijd de 2-3 tegen de touwen voor Shandong Luneng tegen Hebei CFFC. Luttele seconden later werd dat winnende doelpunt afgekeurd en wij vragen ons nog steeds af waarom precies. De scheids zag er een duwfout in en wij moesten spontaan terugdenken aan Marc Wilmots op het WK in 2002. Zijn 1-0 tegen Brazilië werd toen afgekeurd door een zekere Prendergast. Ziet u de gelijkenis?