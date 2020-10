Rondje dansen op het Kampioenenbal: Lukaku kan niet scoren, KDB imponeert en... wederoptredende Hazard kan niet winnen

De tweede speeldag van de Champions League stond vanavond op het programma. Club Brugge komt morgen pas in actie, maar hier geven we alvast een overzicht van de wedstrijd die vanavond al werden gespeeld.

Atalanta 2 - 2 AFC Ajax

AFC Ajax leek op weg naar een driepunter in Bergamo. De Nederlanders gaven een 0-2-voorsprong op amper zes minuten uit handen. De Ajacieden blijven achter met één op zes.

Shakhtar Donetsk 0 - 0 Internazionale FC

Romelu Lukaku heeft vanavond voor het eerst in tien Europese wedstrijden niet kunnen scoren. Inter bleef steken op een scoreloos gelijkspel in Oekraïne en pakt zo een schamele twee op zes.

Borussia Mönchengladbach 2 - 2 Real Madrid

Real Madrid heeft een punt uit de brand gesleept in Duitsland. Eden Hazard - hij viel zo'n twintig minuten voor tijd in - zag hoe Casemiro in de absolute slotfase een punt uit de brand kon slepen.

Olympique Marseille - Manchester City

Kevin De Bruyne! Onze landgenoot was met twee assists én een knalprestatie opnieuw de absolute uitblinker bij the Citizens. Manchester City prijkt met zes op zes aan de leiding in de groep.

Overige wedstrijden:

Liverpool FC 1 - 0 FC Midtjylland

Lokomotiv Moskou 1 - 2 Bayern München

Atlético Madrid 3 - 2 RB Salzburg

FC Porto 2 - 0 Olympiakos Piraeus