Brugse politiek zet Club Brugge onder druk: "Dat is de oplossing voor het probleem rond het nieuwe stadion"

Club Brugge popelt van ongeduld om aan de bouw van de nieuwe voetbaltempel te beginnen. De eerste steen kan niet worden gelegd zolang Cercle Brugge geen nieuwe thuishaven heeft. Al heeft de Brugse politiek een alternatief voorhanden.

Cercle Brugge heeft twee locaties op het oog voor de bouw van een nieuw stadion: een site langs de Blankenbergse Steenweg en eentje op het Kanaaleiland. Nummer één werd afgeschoten door de Raad van State, terwijl nummer twee te klein is.

“Maar er is een oplossing voor dat probleem”, oppert Groen-fractieleider Raf Reuse in Het Laatste Nieuws. “Club Brugge zou het nieuwe stadion ook kunnen verhuren aan Cercle. In de erfpachtovereenkomst van de stad met Club voorzien we in dat geval de absolute garantie dat Cercle er voor eeuwig en altijd kan voetballen.”

We betwijfelen of beide clubs staan te springen voor het idee. Club Brugge lijkt op die manier onder druk te komen staan om het stadion te verhuren én om de huurprijs laag genoeg te houden voor de buren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.