"We hebben de beste supporters van het land, dus natuurlijk missen we ze": Philippe Clement beschouwt voor op treffen met Lazio en oppert gek idee om spelers toch fanbeleving te geven

Woensdagavond staat Club Brugge tegenover Lazio in zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De coronamaatregelen zorgen wel voor bizarre tijden, maar Philippe Clement is strijdvaardig.

"Als coach wil je plannen en scenario's maken, maar in de wereld waarin we leven moet je er leren mee omgaan dat het elk moment kan veranderen. Mijn spelers kennen natuurlijk wel al hun spelers, niet enkel de basiself", aldus Philippe Clement.

"Het is een nieuwe realiteit, zolang het vaccin er niet is zullen we ons daar moeten op instellen en niet te veel energie aan te besteden."

Oortjes

Ook het gebrek aan publiek in Jan Breydel kan een rol spelen: "Zonder publiek spelen is een nieuwe realiteit geworden voor de spelers. Ik wil er geen fetisj van maken en het daar zeker niet op steken. Maar we missen ze natuurlijk, we hebben de beste supporters van het land en het is een factor die ontbreekt."

"Eigenlijk zou je alle spelers oortjes moeten geven om ze een prikkel te geven van supporters. Het is zoals de Rolling Stones die voor niemand moeten optreden, dat zou ook een andere show geven. Het moet nu uit onszelf komen."