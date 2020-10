Lazio anders bekeken: geveld door Radzinski en Leya Iseka, broer van Pippo en heimwee naar Veron, Simeone en Nedved

Met S.S. Lazio ontvangt Club Brugge de co-leider in poule F van de Champions League. De bookmakers duiden de Italianen aan als favoriet, maar bij blauw-zwart hopen ze op een nieuwe stunt! Hoe goed kent u de tegenstander van Club eigenlijk? Hier zijn enkele zaken die u mogelijk nog niet wist.

Eerste deelname sinds 2007

Hoewel Lazio een Europese trofee (Europacup II, de voorganger van UEFA Cup en Europa League) in de prijzenkast heeft staan doet de club toch al jaren niet meer mee op het hoogste toneel. Hun laatste deelname aan de groepsfase van de CL dateert van 2007, toen ze laatst werden in een poule met Real Madrid, Olympiacos en Werder Bremen.

De laatste keer dat de club overwinterde in de Champions League was in het seizoen 2000/01. In de eerste poulefase wisten ze samen met Arsenal door te stoten in een groep met ook nog Shakhtar Donetsk en Sparta Praag. In de tweede groepsfase -een ander format dan nu- werden ze laatst, na Anderlecht, Leeds United en Real Madrid. Enkele ronkende namen uit die campagne: Juan Sebastian Veron, Diego Simeone, Sinisa Mihajlovic, Pavel Nedved en Hernan Crespo.

Belgische tegenstanders

In de recente geschiedenis trof Lazio twee Belgische clubs. Anderlecht, zoals hierboven vermeld, en Zulte Waregem. De balans: twee thuisoverwinningen, twee uitnederlagen. Geen zege dus op Belgisch grondgebied. In 2017 kwamen ze met 3-2 verliezen in het Regenboogstadion. De Pauw, Heylen en Iseka waren toen de doelpuntenmakers. In november 2000 scoorde Radzinski de enige goal in het Astridpark.

Belgen in de rangen

Silvio Proto is een van de twee Belgen op de loonlijst bij de Italiaanse hoofdstedelingen. Hij zit echter met een langdurige blessure. Jordan Lukaku wordt aan Antwerp uitgeleend, dus er staan bij de bezoekers geen Belgen op het veld. Ex-Rode Duivels Gaby Mudingayi en Luis Pedro Cavanda hebben dan weer een verleden bij Lazio.

Mogelijk staan er wel spelers met een Belgische link op het veld. Wesley Hoedt kwam vorig seizoen uit voor Antwerp en werd deze zomer aan verschillende topclubs, waaronder Club Brugge, gelinkt. Adam Marusic kwam drie jaar geleden over van KV Oostende. Sergej Milinkovic-Savic in 2015 van KRC Genk.

Ciro Immobile

Dit seizoen zit Immoblie aan twee goals in vier competitieduels en hij zal nog een flinke tand mogen bijsteken om aan zijn totaal van vorig jaar te geraken. De Italiaanse goalgetter werd toen topschutter van de Serie A met 36 goals in 37 matchen (36 als titularis), waarvan 14 strafschoppen. Gemiddeld goed voor een goal om de 88 minuten!

Broer van Pippo

Het geslacht Inzaghi beschikt over goede genen. Simone is de jongste van de 2 bekende voetbalbroers en de huidige coach van Lazio. Als speler schopte hij het niet zo ver als grote broer Filippo 'Pippo', die wereldkampioen werd in 2006, tweemaal de Champions League won en drie keer de Serie A. Als manager kent Simone meer succes. Hij staat al meer dan 200 matchen aan het roer bij de club en won de Coppa Italia in 2019.