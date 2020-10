Clement tussen trots en ontgoocheling: "Gemengde gevoelens: 90-10"

Club Brugge is met 4 op 6 sterk begonnen aan zijn Champions League-campagne. Maar toch zat er bij Philippe Clement ook wat ontgoocheling tussen zijn fierheid.

Clement had het dan uiteraard over de gemiste kansen. "We hadden meer verdiend, we verdienden die drie punten", zuchtte hij. "Ik heb dus gemengde gevoelens. Voor 90 procent ben ik heel trots op wat mijn spelers lieten zien: hoge druk, ruimtes gebruiken, tot op het einde blijven gaan... Ze waren aan het kraken en beven aan de andere kant."

"Maar tien procent is toch ook ontgoocheling dat we het niet afmaakten. Dat heb je met een jonge voorlijn: De Ketelaere is 19, Dennis 22 en Diatta 21. Als ze die volgende stap naar efficiëntie leren zetten, staan ons nog heel mooie momenten te wachten."

En hoe ziet Clement het nu evolueren in de groep? "Ik hoop dat we zes wedstrijden het niveau van de eerste twee kunnen vasthouden. Het is niet evident om dit te tonen. Elke neutrale toeschouwer moet hier toch ook van genoten hebben?"