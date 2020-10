Krijgt Thibaut Courtois beloning voor sterke maand oktober? EA Sports nomineert hem voor speler van de maand in La Liga

Thibaut Courtois zou beloond kunnen worden voor zijn mooie prestaties in de maand oktober. De doelman van Real Madrid is door EA Sports namelijk genomineerd voor spelers van de maand bij het voetbalspel FIFA 21.

De Rode Duivel krijgt echter heel wat concurrentie, want ook Luis Suarez, Oyarzabal, Parejo, German, Ledesma en Pere Milla zijn genomineerd om speler van de maand te worden in oktober. Wie verdient volgens u de prijs?

It's time to decide who should be crowned October's @LaLigaEN Player of the Month! 👑🔥



Vote here ➡️ https://t.co/eceAZv91FI#FUT21 pic.twitter.com/RuXY1rVikp