Vincent Mannaert kijkt uit naar wedstrijd tegen Lazio: "Als je vandaag zou winnen, wordt het speelbaar"

Vanavond neemt Club Brugge het in de Champions League op tegen het Italiaanse Lazio. Bij Lazio ontbreken er enkele sterkhouders, maar volgens Vincent Mannaert hoeft het niets te betekenen, want zij konden vorige week ook zonder enkele belangrijke spelers winnen op het veld van Zenit.

Vincent Mannaert gaf een interview bij VTM Nieuws. "Er zijn enkele sterke spelers van Lazio niet bij en die heb je er ook liever niet bij, maar langs de andere kant kan het ook een boost geven zoals bij ons op het veld van Zenit vorige week", aldus Mannaert.

Bij een nieuwe overwinning wordt overwinteren in de Champions League wel speelbaar volgens Mannaert. "We hebben de goede start mee en als we vandaag een goed resultaat neerzetten, wordt het speelbaar. Dan heb je nog 4 wedstrijden te gaan en dan zou het wel eens kunnen."