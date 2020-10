Club Brugge veroordeelt samenscholing van eigen fans: "Overal is er een minderheid die het verpest voor anderen"

De coronacrisis hakt stevig in op de maatschappij en houdt sinds kort, opnieuw, de voetbalfans uit het stadion. Bij Club Brugge besloten enkele fans om het team toch moed in te schreeuwen onderweg naar hun match in de Champions League. De politie moest ingrijpen.

Enkele tientallen supporters kwamen samen bij het oefencomplex van Club Brugge. Het doel: met vocale steun en vuurwerk de spelers aanmoedigen voor de belangrijke CL-match tegen Lazio. De omwonenden verwittigden de politie voor het samenscholingsverband en de ordediensten waren al snel massaal aanwezig, meldt Het Laatste Nieuws. De politie bevestigde bij de krant dat niemand werd opgepakt, maar dat het de aanwezigen wel probeert te identificeren. Club Brugge veroordeelt gedrag Club Brugge reageerde ook bij HLN. "Uiteraard kan dit helemaal niet. Het gaat hier om supporters die niet gekend zijn bij ons. In en rond de wedstrijd bleef alles rustig en ook rond het Basecamp werd niets gemerkt. Supporters die het goed met Club menen, houden zich aan de maatregelen die de overheid oplegt. Zoals overal is er een minderheid die het verpest voor anderen. We doen er bij Club en bij uitbreiding als voetbalcommunity alles aan om coronaproof voetbal te kunnen blijven aanbieden en zo’n acties brengen dat in het gevaar."