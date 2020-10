Ook U21-competitie opgeschort: "Om de speeldagen volledig te kunnen afwerken en de verplaatsingen te beperken"

De Pro League heeft vandaag beslist om ook de U21-competitie van de profclubs stil te leggen tot 29 november.

"Na overleg hebben we beslist om de U21-competitie stil te leggen. Dit om het aantal verplaatsingen te beperken en ook de gezondheid van spelers en staf te beschermen. Daarnaast willen we het aantal matchen dat uitgesteld dient te worden zoveel mogelijk beperken zodat we volledige speeldagen kunnen afwerken", aldus de Pro League.

De trainingen mogen wel doorgaan met inachtneming van de maatregelen. Op 23 november wordt de situatie opnieuw bekeken.