Standard, Club Brugge en Antwerp? "Als we honderd procent zijn, kunnen we tegen iedereen winnen"

KV Oostende heeft al een redelijke buffer opgebouwd, maar toch wil coach Alexander Blessin geen verslapping zien bij zijn team. Dat zal ook niet mogen met Standard, Club Brugge en Antwerp voor de deur.

In 2016 verloor Oostende acht keer na elkaar niet. Nu zitten ze aan zeven... “Ik ben niet met dat record bezig, hoor”, aldus Blessin. “Ons doel is en blijft om in eerste klasse te blijven. We kijken naar de ploegen die achter ons staan. Misschien doen Moeskroen en Waasland-Beveren het plots heel goed en slinkt onze voorsprong."

Met drie topmatchen voor de boeg kan Oostende zich nogmaals laten opmerken. "Wat ik wil zien van mijn spelers in de komende matchen? Lef, lef en nog eens lef. Als we honderd procent zijn, kunnen we tegen iedereen winnen.”