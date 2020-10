POLL: Wat bij een volledige lockdown? Kan het profvoetbal dan doorgaan?

Het komt steeds dichterbij: een totale lockdown zoals in maart waarin we enkel nog essentiële verplaatsingen mogen maken. Maar wat met het profvoetbal? Stopt dat in dat geval ook weer helemaal?

De UEFA wil in alle omstandigheden blijven spelen. Dat zet de nationale competities sowieso al onder druk om te blijven doorgaan. Maar een volledige lockdown is - zoals veel virologen al weken aanbevelen - niet meer veraf. Het is niet meer de vraag of hij er zal komen, maar wel wanneer. Blijft het Belgisch profvoetbal dan gespaard? Veel clubs hebben al aangegeven dat een tweede periode stilliggen terwijl ze hun spelers moeten blijven betalen een ramp zou betekenen. Een financieel bloedbad... Het mediacontract zou ook onder druk komen te staan, want Eleven zou een deel van het geld kunnen terugvragen. Maar kan het voetbal een uitzondering zijn op de aankomende beslissingen? En zou dat verantwoord zijn nu er ook bij de Belgische clubs enorm veel besmettingen opduiken? Wat is uw mening?

Moet het voetbal ook weer even stilgelegd worden bij een lockdown? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 51% Nee 49% Stem Je kan nog stemmen tot 01/11/2020 13:00.