In Nederland en Frankrijk vragen clubs overheidssteun aan: "Maar dat gaan ze hier niet durven"

In Frankrijk hebben de voetbalclubs al voor 200 miljoen aan staatssteun aangevraagd. In België is de situatie bij veel clubs ook kritiek, maar sporteconoom Thomas Peeters denkt niet dat de Pro League dat gaat aandurven.

In Frankrijk en Nederland zijn er al clubs die het aanvroegen. "Ik ben niet zeker of ze er hier om zullen vragen. Het Belgische voetbal heeft al jaren een imagoprobleem door de RSZ-korting waarvan speler genieten. Die subsidie stamt uit de tijd dat topsporters relatief weinig verdienden en het dankzij die steun wel mogelijk was een sportcarrière uit te bouwen", aldus Peeters in HLN. De politieke en publieke opinie zou waarschijnlijk niet mals zijn. "Voor veel sporters - volleyballers, basketters, roeiers, judoka's... - is dat nog steeds relevant, maar uiteraard niet voor voetballers die zoals de toppers in België jaarlijks tot 3 miljoen euro verdienen. Maar die controversiële RSZ-korting heeft de voetbalclubs de voorbije jaren honderden miljoenen opgebracht en ik denk niet dat ze het durven riskeren dat voordeel kwijt te spelen als eventueel zoenoffer voor steun."