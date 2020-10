Ruime cijfers doen anders vermoeden voor Racing Genk, maar: "We hebben serieus achter de bal moeten lopen"

Vier doelpunten gescoord en een clean sheet. De cijfers doen het misschien vermoeden, maar een walkover werd het vrijdagavond allerminst voor Racing Genk. Eupen was tot de 2-0 veruit de gevaarlijkste ploeg op het veld. Dat is ook Cyriel Dessers, die nog eens mocht starten, niet ontgaan.

Exact twee maanden, zolang was het geleden dat Cyriel Dessers nog eens mocht beginnen aan een competitiewedstrijd. "Fijn om nog eens in de basis te staan. Bovendien winnen we én kan ik scoren, dan zijn alle vakjes afgevinkt", lacht Dessers. "Mijn doelpunt (de 2-0 in minuut 48, nvdr.) kwam op het perfecte moment, want ook na de pauze kwamen zij meteen opzetten. We ontnamen hem de hoop met dat doelpunt."

Het moet gezegd: Dessers werkte oog in oog met De Wolf klinisch af. "Het was mijn eerste echte kans van de wedstrijd. Hij ging goed binnen, het was een fijn gevoel." Toeval of niet, maar de assist kwam van Paul Onuachu, zijn spitsbroeder/concurrent. "Vanaf het begin dat ik hier was, klikt het goed met Paul. We voelen elkaar echt niet als concurrenten aan. Na een aarzelende start hebben we ook vandaag bewezen dat we voor mekaar iets kunnen betekenen op het veld."

Al was het met name in de eerste helft zwoegen voor een matig Racing Genk. Het was Eupen dat het spel kwam maken in de Luminus Arena, maar in tegenstelling tot Genk zijn kansen niet omzette. "We hebben serieus achter de bal moeten lopen, dat klopt. Ik denk dat de batterij van mij GPS wel bijna leeg zal zijn. Uit de analyses bleek al dat ze goed konden voetballen, vooral op het middenveld. Pas na de 2-0 kregen we eindelijk de controle over de partij", besluit Dessers, die zijn derde doelpunt van het seizoen scoorde tegen de Panda's.