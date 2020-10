Roef of Bolat? Wie moet De Decker eerste doelman maken: "Hij keepte een heel goeie match"

Vier nederlagen op rij telt AA Gent nu. Ook tegen Hoffenheim werden er weer heel wat kansen weggegeven en moest Davy Roef zich vier keer omdraaien. Maar... zonder de goalie was het nog veel erger geweest. Wim De Decker moet een keuze gaan maken...

Roef of Bolat? Het wordt een moeilijke discussie. Bolat ging de voorbije weken in de fout en Roef deed dat eerder al. Maar tegen Hoffenheim was Roef wel heel goed. Zonder hem had de score heel wat hoger opgelopen. De Decker moet de knoop eens en voor altijd doorhakken.

Niet makkelijk, aangezien Bolat nog een prestigetransfer was. "Dat kan ik hier niet op tafel gooien. We gaan dat bespreken. Maar Davy keepte een heel goeie wedstrijd, dat staat buiten kijf. Als je dan toch vier goals pakt, geef je te veel kansen weg. Dat wringt vooral", verklaarde De Decker achteraf.

Keepersprobleem?

In het verleden gingen beide goalies wel al in de fout in loondienst van de Buffalo's. Roef onder meer tegen OH Leuven, Bolat van zijn kant vorig weekend nog tegen Genk. Door de Europese schorsing van Bolat is het sowieso ook volgende week tegen Rode Ster Belgrado nog eens aan Roef.

"Een extrasportief probleem is een sportief probleem geworden", aldus De Decker daar HIER al over. Rest de vraag: kiest De Decker dit weekend tegen Waasland-Beveren ook voor Roef? Of nog een keertje Bolat? En wordt dan tegen Anderlecht de knoop helemaal doorgehakt? Er zijn nog andere issues dan dat sowieso ... "Vijftien schoten op doel is veel. Maar tegen een goede tegenstander weet je dat je meer werk zal hebben", vond Roef zelf. Zijn reactie kan je HIER nog eens nalezen.