Ondanks de sterke prestaties is er toch één werkpunt bij Beerschot: "Het is geen goede statistiek"

Na een knappe prestatie haalde Beerschot het van OHL met 4-2. Beerschot heeft voorlopig de meeste doelpunten gemaakt in 1A, maar ze hebben ook de meeste doelpunten tegen gekregen. Een werkpunt dus voor de ploeg van Hernan Losada.

Beerschot doet het uitstekend dit seizoen in de Jupiler Pro League. Vandaag haalde de ploeg van Hernan Losada het met 4-2 van OHL. Beerschot heeft al 28 doelpunten gemaakt in 11 wedstrijden dit seizoen, maar ze hebben ook al 25 doelpunten moeten incasseren. Op beide vlakken staan ze aan de leiding, maar op vlak van tegendoelpunten is het uiteraard een werkpunt.

Ryan Sanusi gaf na de wedstrijd meer uitleg over die tegendoelpunten. "Het is geen goede statistiek. Zo lang we meer kunnen scoren, maakt het niet echt uit, maar het is wel een werkpunt. We weten dat het beter moet en we proberen het elke week ook beter te doen", aldus de middenvelder van Beerschot.