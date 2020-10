Bryan Heynen is terug van weggeweest: "Ik heb erg moeilijke maanden achter de rug"

23 november 2019. Op die avond bleef Heynen met zijn studs in het gras van Le Canonnier steken. Een zware knieblessure hield hem maar liefst elf maanden aan de kant. Vrijdag maakte hij tegen Eupen zijn wederoptreden. Heynen controleerde meteen als vanouds de partij.

Bijna een jaar speelde de nog altijd maar 23-jarige Bryan Heynen geen officiële match. Tegen Eupen kreeg hij meteen een klein halfuur van Jess Thorup. "Het zijn erg moeilijke maanden geweest voor mij", geeft de Limburger toe. "Ik ben al een tijdje weer aan het trainen, en het gaat alsmaar beter. Vandaag mag ik meteen invallen en winnen we met 4-0, dat doet deugd."

Door een extra ingreep en overbelasting werd Heynens comeback tot twee keer toe uitgesteld. "Mentaal was dat niet eenvoudig. Je moet iedere keer de knop omdraaien en opnieuw beginnen met toewerken naar een doel. Gelukkig heb ik heel veel steun gekregen van de mensen rondom mij. Het is ook dankzij hen dat ik hier sta. Iedereen is erg blij voor mij, dat kan ik afleiden uit de vele berichtjes die ik kreeg."

Op het veld toonde Bryan Heynen zich als vanouds als een baken van rust op het Genkse middenveld. "Wanneer ik topfit zal zijn? Moeilijk te zeggen. Als ik me klaar voel, zal ik dat aangeven aan de technische en medische staf. Volgende week staat de derby tegen STVV op het programma. Ik zal in de loop van de week proberen het derbygevoel te laten opborrelen in de kleedkamer", besluit Bryan Heynen.