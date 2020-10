🎥 Contract van Guardiola bij Man City loopt na dit seizoen af, maar: "Terugkeer naar Barcelona is uitgesloten"

Er werd de voorbije maanden al danig gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van Pep Guardiola naar 'zijn' Barcelona. Het contract van de Spaanse coach bij Manchester City loopt na dit seizoen af, maar een terugkeer naar Catalonië is niet aan de orde.

Dat liet Pep Guardiola zelf weten na afloop van de met 0-1 gewonnen partij tegen Sheffield United. "Het is voorbij! Er zijn bij Barça voldoende mensen in dienst die die taak op zich kunnen nemen. Ronald Koeman is een geweldige coach en hij doet het erg goed."

"Nogmaals, mijn carrière als manager van Barcelona is definitief voorbij. Ik zal er nog wel eens terugkeren om een match bij te wonen, maar voor het overige ben ik gelukkig hier", aldus Guardiola.