Eupen verdiende meer dan zware nederlaag in Genk : "We hadden kansen om wel vier keer te scoren"

Vrijdagavond ging Eupen met de billen bloot op bezoek bij Racing Genk op de elfde speeldag. In de Luminus Arena werd het maar liefst 4-0. Toch was Eupen een uur lang de evenknie. Racing Genk toonde zich echter veel efficiënter dan de Panda's.

Het klinkt vreemd, maar er zat meer in voor Eupen, gezien de vele kansen die ze in de eerste helft de nek omwrongen. "Klopt, we hadden genoeg kansen om drie of zelfs vier keer te scoren. Racing Genk krijgt drie kansen en een strafschop, en we verliezen hier gewoon met 4-0...", zuchtte Nils Schouterden na afloop.

De afwerking, daar schort het bij Eupen wel vaker aan. "Het is inderdaad niet de eerste keer dat ons dit overkomt. Volgens mij is het een mentaal probleem, maar we moeten er gewoon meer in geloven voor het doel van de tegenstander. We moeten efficiënter worden! Dat we zoveel kansen creëren tegen een sterke ploeg als Racing Genk, is op zich een goed signaal. Maar je moet ze wel benutten", aldus Nils Schouterden, die in het begin van het seizoen nog aanvoerder was, maar intussen op de bank verzeild is geraakt.

"Ik ben nog steeds aanvoerder, hoor! Ik vervul een belangrijke rol tijdens de week en probeer de jonge jongens zo goed en zo kwaad als mogelijk te helpen. Ik probeer me te tonen in de minuten die ik krijg en blijf geduldig werken. Het is niet de eerste keer in mijn carrière dat ik dit meemaak. Als de kans komt, moet ik ze grijpen. Ik blijf nog steeds overtuigd van mijn kwaliteiten."