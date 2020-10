Opnieuw een offensieve versterking voor Manchester United? Engelse topclub is aan het onderhandelen met aanvallende middenvelder van AC Milan

Volgens Christian Falk van het Duitse BILD zou Manchester United aan het onderhandelen zijn met Hakan Calhanoglu. De onderhandelingen zouden zelfs al concreet zijn en er is al contact tussen beide partijen sinds de zomer.

Hakan Calhanoglu speelt op dit moment voor AC Milan en zou eerder al een bod van Juventus afgewezen hebben. De Turk is in 2021 transfervrij, dus Manchester United zou geen transfersom moeten betalen voor de aanvallende middenvelder.

True: United is in concrete negotiations with Hakan Çalhanoğlu (26) @acmilan. the contact has been there since summer. therefore he turned down an offer from @juventusfc. @ManUtd has not to pay a Transfer fee (contract ends 2021) pic.twitter.com/faQOtYGZEe