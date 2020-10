STVV met veertien dagen rust voor derby tegen Genk: "Ik wil niet over voor- of nadeel spreken"

Kevin Muscat heeft wat meer respijt gekregen na de zege vorige week tegen Standard. Dit weekend spelen ze niet en volgende week staat er weer een geladen wedstrijd op het programma: de derby tegen Genk.

Bij Moeskroen waren er te veel besmettingen en dus spelen de Kanaries dit weekend een onderling partijtje. Maar ze gaan dus veertien dagen rust hebben voor ze Genk confronteren. “Ik wil niet over een voor- of nadeel spreken. De omstandigheden zijn wat ze zijn. We hadden ons de hele week voorbereid op een wedstrijd tegen Moeskroen", aldus Muscat in HBvl.

"Dat was niet eenvoudig, want we moesten rekening houden met een mogelijke afgelasting. Bovendien wisten we niet welke accenten de nieuwe trainer (Jorge Simao, nvdr.) legt omdat hij met Moeskroen nog geen wedstrijd speelde. We hebben dus enkele wedstrijden van bij zijn vorige club geanalyseerd. Ons plannetje was klaar, maar vrijdagochtend vernamen we dat de match uitgesteld werd. We hebben dan snel geschakeld en de focus op onszelf gelegd."