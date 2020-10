Brys over zijn keihard trainingsregime: "Xavier Mercier wist niet waar zijn limieten lagen"

Geen eersteklasser in België die harder traint dan OH Leuven. Het is een stokpaardje van Marc Brys. Zijn teams mogen nooit fysiek de mindere zijn van de tegenstander.

Brys draait er twee trainingen per dag door, dikwijls van meer dan twee uur. Het levert ook resultaat op. Een Kamal Sowah blijft maar gaan bijvoorbeeld. “Wat Sowah doet, is gigantisch. Hij heeft de motor van een Porsche en leerde die beheersen", zegt hij in Het Nieuwsblad. En Xavier Mercier heeft nooit beter gespeeld. "Mercier draaide de knop ook om. In het begin van het seizoen zei ik hem: Je zit altijd een halve kilo tot een kilo boven je streefgewicht. Geen ramp, maar dan ga je nooit weten wat jouw echte topniveau is. Bewijs waar je limiet ligt. Sindsdien is Xavier niet meer nonchalant." Voor extra blessures heeft hij geen schrik. “Profvoetballers kunnen veel meer aan dan ze zelf denken of willen. Het is een fabeltje dat mijn spelers het trainingsveld elke keer verlaten met de tong op hun borst."





