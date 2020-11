Mazzu tevreden met ruime overwinning op het veld van Westerlo: "Enorme maturiteit en goede mentaliteit"

Na een wat haperend begin is Union helemaal onder stoom gekomen in 1B. Na de 1-4 overwinning op Westerlo scoort Union 12 op 15 en staan ze zeker nog een week aan de leiding.

Na de ruime overwinning was Mazzu dan ook heel tevreden met de prestatie van zijn spelers. "De ploeg heeft enorm veel maturiteit getoond en had een heel goede mentaliteit", klinkt het bij de trainer op de website van Union.

Na een minuut kwam Westerlo al op voorsprong via Cicek maar tien minuten later waren de rollen al omgekeerd en stond Union op voorsprong. "Ik heb tegen de jongens tijdens de rust gezegd dat winnen het belangrijkste was, dat het niet uitmaakte of we nog veel zouden scoren", klinkt het bij Mazzu. Op dat moment stond Union al wel 1-4 voor.

"Het systeem werkt voorlopig maar we moeten onze voeten op de grond houden. Het gaat nu heel goed, maar het kan snel gaan in het voetbal", weet hij ook.