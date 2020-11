Volgens David Hubert zat er meer in voor OHL: "We misten een tikkeltje geluk"

Geen nieuwe overwinning voor OHL in de Jupiler Pro League. De club verloor zaterdag op het veld van Beerschot met 4-2. Daardoor staat OHL voorlopig op de zevende plaats in het klassement.

David Hubert had een mooie kans om te scoren, maar zijn schot spatte uiteen op de lat. Volgens de middenvelder misten ze bij OHL dan ook een tikkeltje geluk en was er een gebrek aan efficiëntie. Hij vertelde het na de wedstrijd op de persconferentie.

"We krijgen voor de rust genoeg kansen om te scoren. Er was een gebrek aan efficiëntie en we misten ook een tikkeltje geluk. Vanhamel had ook enkele geweldige reddingen in huis. Zo'n dingen zorgen ervoor dat je de wedstrijd niet met een punt kan afsluiten", aldus de middenvelder van OHL.

OHL kon bij een overwinning even aan de leiding komen, maar een zege kwam er dus niet. "Het was zeker een doel. Het maakt het juist uitdagend en leuk om aan zo'n wedstrijd te beginnen. We hebben goede momenten gehad en moesten niet onderdoen, maar we misten dus een tikkeltje geluk", legde Hubert uit.