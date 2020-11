Bij FC Kopenhagen weigeren ze voorlopig om het gerucht rond Thorup te bevestigen: "Ik durf er niets meer over te zeggen tot het officieel is"

Deze namiddag kwam het nieuws naar buiten dat Jess Thorup KRC Genk na iets meer dan een maand al kan verlaten. Hij zou namelijk op weg zijn naar FC Kopenhagen. De Deense topclub staat slechts op de achtste plaats in haar competitie.

Het nieuws van de Deense interesse in Thorup werd vervolgens bevestigd door Racing Genk, hoewel de deal nog niet officieel bekend is gemaakt. FC Kopenhagen heeft begin oktober haar coach, Stale Solbakken, ontslagen, terwijl Jess Thorup nog niet zo lang de trainer is van KRC Genk.

Hjalte Bo Norregaard, de interim-trainer bij FC Kopenhagen, gaf meer uitleg bij het Deense BT. "Vanaf het begin was het vrij duidelijk wat er met mij ging gebeuren, ik had geen illusies," zei hij over zijn aanstaande vervanger. "Maar daar hebben we het niet over gehad. Wat morgen gebeurt, gebeurt morgen en daar heb ik geen invloed op", vertelde Norregaard.

Ook Viktor Fischer, de kapitein van de Deense club, wilde niet veel kwijt over de eventuele "transfer" van Jess Thorup. "Ik weet dat hij het net zo goed deed in België. Maar ik durf niets meer te zeggen, niet tot het officieel is", aldus Fischer.