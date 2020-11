Afkoopclausule in Thorups contract niet rechtsgeldig? "Slechts één weekloon als compensatie"

Een donderslag bij een eindelijk heldere hemel, zo kwam het nieuws van Thorup zondag binnen bij Racing Genk. De overgang van de Deen naar Kopenhagen lijkt onafwendbaar. Door een clausule in Thorups contract zou de Deense topclub een fiks bedrag moeten betalen om Thorup los te weken.

Volgens HLN zou er in het contract van Jess Thorup een afkoopclausule staan van 550 000 euro, maar Racing Genk in realiteit zal veel minder ontvangen.

"Voetbaltrainers zijn niet onderworpen aan de wet van de sportbeoefenaars, maar wel aan de arbeidswetgeving die ook voor de meeste werknemers telt. Daarbij moet een verbrekingsvergoeding betaald worden bij voortijdig vertrek", vertelt Sébastien Ledure, sportadvocaat bij CRESTA.

Doordat Thourp slechts iets meer dan een maand in dienst is, zou die vergoediging in principe slechts één weekloon zijn. "Het Belgische recht zal altijd voorgaan op eventuele clausules in het contract. Uiteraard kunnen de partijen onderling trachten een oplossing te vinden", besluit Ledure.