Bij FC Kopenhagen laten ze zich uit over de keuze voor Jess Thorup: "Hij heeft bewezen dat hij een toptrainer is"

Het nieuws hing sinds zondag nadrukkelijk in de lucht, maar deze ochtend is het officieel bekendgemaakt. Jess Thorup verlaat KRC Genk en gaat in zijn thuisland aan de slag bij FC Kopenhagen.

Jess Thorup was nog iets meer dan een maand trainer bij KRC Genk, maar de Deen heeft de Limburgers al verlaten. Hij keert namelijk terug naar zijn thuisland om aan de slag te gaan bij FC Kopenhagen. Bo Rygaard, de voorzitter van FC Kopenhagen, heeft ondertussen uitgelegd waarom de club voor Thorup heeft gekozen. "Thorup is menselijk, heeft ervaring en is een erg bekwame trainer. Hij was vanaf de eerste dag onze topkandidaat. In Denemarken en in België heeft hij al bewezen dat hij een toptrainer is", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.