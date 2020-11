Cercle Brugge moest smaakmaker om administratieve redenen missen tegen Charleroi: "Plots sprong zijn naam op rood"

Cercle Brugge gaf zaterdag niet thuis op Mambourg en verloor uiteindelijk met 3-0. De Vereniging miste enkele belangrijke pionnen met corona en als klap op de vuurpijl moest ook Dino Hotic in extremis afhaken.

Hotic warmde nochtans intens mee op, maar finaal verscheen de Bosniër niet op het veld. Van een blessure was er echter geen sprake. "Dino stond verkeerdelijk als kapitein aangeduid op het digitale wedstrijdblad. Toen we dit corrigeerden, sprong het vakje met zijn naam plots rood", schetst algemeen manager Marc Vanmaele de situatie in HLN.

"Dino testte eerder deze week vals-positief. Zijn laatste test op donderdag was negatief, Ik kreeg toen de melding dat Hotic mocht spelen, maar liet dit niet op papier zetten. Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor", aldus Vanmaele.

"Ik heb voor de match nog overlegd met de Pro League, maar het vakje bleef rood. Dan hebben we beslist om hem niet op te stellen, waardoor speler en trainer uiteraard erg ongelukkig waren. Maar we wilden het risico niet lopen om te zondigen tegen het protocol van de verplichte quarantaine."