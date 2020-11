Gebrek aan ritme breekt Waasland-Beveren zuur op: "Het was niet zoals anders, maar al blij dat we mogen spelen"

Waasland-Beveren was zondagavond 45 minuten lang de speelbal van AA Gent. Het niveauverschil tussen de twee teams werd pijnlijk duidelijk in de 1-4 zege van de Buffalo's.

Brendan Schoonbaert was na afloop logischerwijs erg teleurgesteld. "Iedereen had er enorm veel zin in om weer op dat veld te staan (de laatste competitiematch dateerde alweer van 3 oktober, nvdr.). We waren er allemaal klaar voor, maar die eerste helft was gewoon niet goed genoeg."

Of een gebrek aan trainings- en wedstrijdritme aan de basis lag? "Voor mij persoonlijk wel. Het was zoeken naar de juiste positie en de juiste keuzes. Dat heeft te lang geduurd, en na 45 minuten was de match al gespeeld."

Michael Frey, die voorin op een eiland de ongelijke strijd moest aangaan tegen de Gent-defensie, staat zijn collega bij. "Ikzelf trainde drie keer, sommige spelers amper een keer. Het is duidelijk dat het niet hetzelde is zoals anders, al waren we vooral blij dat we nog eens mochten spelen. Het was veel te weinig in die eerste helft. Na de pauze was het al ietsje beter, maar we mogen daarbij ook niet vergeten dat AA Gent toen ook wat gast terugnam.