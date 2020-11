Ex-Nederlands international kampt met mentale problemen: "Ik krijg al een jaar te maken met paniekaanvallen en angstgevoelens"

Gregory van der Wiel speelt sinds dit seizoen voor het Nederlandse RKC Waalwijk, maar hij kwam nog niet in actie voor de club. Mentale problemen zouden van der Wiel namelijk parten spelen.

Gregory van der Wiel gaf meer uitleg over de mentale problemen op zijn eigen website. "Ik krijg nu al een jaar te maken met paniekaanvallen en angstgevoelens. Het begon in LA toen ik aan het chillen was en ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. Ik heb alles laten controlen op fysiek vlak, maar alles was in orde. Vanaf dan ben ik mij beginnen focussen op het mentale aspect en daar werk ik vandaag de dag nog steeds aan", legt van der Wiel uit.

Volgens de Nederlander voelt hij heel wat druk als profvoetballer. "Ik heb altijd de druk gehad om de beste vorm van mijzelf te tonen. Ik zette mijn emoties aan de kant en dat is de voorbije jaren opgebouwd."

Nadat zijn carrière leek te eindigen begon van der Wiel meer na te denken. "Na mijn laatste avontuur in LA leek mijn carrière langzaam te eindigen. Een routine van elke dag trainen en wedstrijden spelen veranderde in een periode zonder doelen en routine. 6 maanden later zijn mijn paniekaanvallen begonnen. Het gaat nu beter in Nederland en ik werk hard aan mijn comeback. Of het nu lukt of niet, ik ben dankbaar voor de hulp van iedereen bij RKC", aldus een eerlijke van der Wiel.