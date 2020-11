Genk zet ook Losada op shortlist, Argentijn wegsnoepen wordt wel moeilijke zaak

Genk is op zoek naar een nieuwe coach. Dat ze daarvoor in België rondkijken was natuurlijk te verwachten. Het profiel dat ze zoeken moet de competitie kennen en liefst een goeie people manager zijn.

Intussen zijn er al een paar namen van de shortlist bekend. Het hoeft niet te verwonderen dat ook Hernan Losada daarop prijkt. De Argentijnse coach van Beerschot laat zijn ploeg attractief voetbal spelen en dat is waar ze in Genk al een hele tijd naar smachten. Losada wegsnoepen bij Beerschot wordt wel een moeilijke zaak. Hij ligt nog tot medio 2023 bij de club onder contract, staat momenteel tweede met de ploeg waar hij ontzettend populair is en is loyaal aan de mensen die hem zijn eerste kans als trainer gaven. Ook de coach van die andere promovendus, Marc Brys, circuleert trouwens. Brys levert sterk werk met de Vlaams-Brabanders en heeft nog nooit een kans gekregen bij een topclub. Vorige keer dat Genk een trainer zocht, stond hij ook al op het kandidatenlijstje.