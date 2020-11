Het is bevestigd: Lukaku mist titanenmatch tegen Real Madrid, want... Inter heeft andere plannen met Big Rom

Hij blijft in Italië. Romelu Lukaku is vanmiddag niet mee afgereisd naar Madrid. Antonio Conte wil geen risico's nemen met de Rode Duivel.

Romelu Lukaku kampt met een lichte verrekking in de adductoren. In principe - zo'n blessure is op een drietal dagen verleden tijd - kan Big Rom klaargestoomd worden voor de prestigewedstrijd tussen Real Madrid en Internazionale FC.

Maar het zal niet gebeuren. Het Laatste Nieuws weet dat Lukaku in Italië is gebleven. Antonio Conte wil hem sparen en oplappen voor de topper van zondag tegen Atalanta. En hij wil praten met Roberto Martinez, om de aanvaller te sparen in de interlandbreak.