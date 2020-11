POLL: Wat vindt u van de keuze van Jess Thorup? Kan u het begrijpen of niet?

Jess Thorup heeft gisteren de Belgische voetbalwereld opgeschrikt. Van het moment dat de eerste berichten verschenen in de Deense media regende het reacties op zijn vertrek. Sommigen begrijpen het wel, anderen dan weer niet. Wat is uw reactie?

De aanbieding van Kopenhagen was "niet te weigeren", dixit Thorup. Voor een Deense coach is Kopenhagen sowieso de top en een eer om te kunnen trainen. Door de coronacrisis en de cijfers in België vond hij het familiaal waarschijnlijk ook een betere keuze.

Maar na 39 dagen in dienst van een Belgische topclub de deur zelf achter je toetrekken? Veel spelers reageerden emotioneel na het nieuws. Landgenoot Joakim Maehle, maar ook Theo Bongonda, die onder hem weer begon te renderen.

De spelersgroep was enorm aangedaan door het nieuws. Ze krijgen immers hun derde coach in een aantal maanden te verwerken. Telkens andere accenten, telkens onzekerheid over hoe die het gaat aanpakken.

Thorup stond bekend als een gentleman, maar zijn plotse vlucht wordt hem niet in dank afgenomen. Al is er bij veel fans ook begrip. Een trainer kan ook plotseling ontslagen worden en als hij dan zelf vertrekt, is het kot te klein. Welke mening hangt u aan?