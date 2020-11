📷 Theo Bongonda laat duidelijk merken wat hij van Jess Thorup vindt na keuze voor FC Kopenhagen

Deze ochtend is het nieuws officieel bekendgemaakt. Jess Thorup verlaat na iets meer dan een maand KRC Genk en gaat bij het Deense FC Kopenhagen aan de slag. Niet iedereen bij de Limburgers is daar even blij mee.

Eleven Sports heeft een foto gepost op Instagram waarbij te zien is dat Thorup is voorgesteld bij FC Kopenhagen. Theo Bongonda kon het echter niet laten om te reageren en het was een duidelijke reactie van de aanvallende middenvelder van KRC Genk. Hij had vier middelvingers in petto voor de ex-trainer van de Limburgers. Theo is not happy #krcgenk #thorup pic.twitter.com/eY2lvLDDGd — Johan Walckiers (@Wannes79) November 2, 2020