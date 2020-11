In het hoofd van Jess Thorup... ziet de keuze voor FC Kopenhagen er om deze redenen héél logisch uit

Jess Thorup verlaat KRC Genk en is de nieuwe coach van FC Kopenhagen. We kropen even in het hoofd van de Deen. Waarom de keuze voor hem héél logisch lijkt...

Familie én vooral gezin

Het gezin van Jess Thorup is nooit mee naar België verhuisd. De Deen reisde zoveel mogelijk op en af, maar het gemis was de voorbije jaren héél groot. Een hereniging klinkt dan ook als muziek in de oren.

Belgisch coronabeleid

Blijkbaar was de coach allesbehalve onder de indruk van het Belgische coronabeleid. Onze zorgsector barst uit de voegen, terwijl de dagelijkse dodentol in Denemarken ruim onder de tien slachtoffers blijft. Het doet een mens nadenken.

FC Grootmacht

Een Belgische coach wil ooit RSC Anderlecht of Club Brugge coachen, de Nederlandse oefenmeester droomt van AFC Ajax of PSV, terwijl de Spaanse veldheer hoopt op een kans bij Real Madrid of FC Barcelona. Wel, in Denemarken is dat… FC Kopenhagen.

Egoïsme

Thorup is een absolute gentleman, maar in deze koos hij voor de egoïstische - en dat bedoelen we niet slecht - keuze. Hij is niet vergeten hoe KAA Gent hem bij het huisvuil heeft gezet. Dan kiest een mens al sneller eens voor zichzelf…