🎥 Pijnlijke analyse van Dury, harde kern Essevee kwam met vuurwerk maar is het beu: "Limieten bereikt, we gaan in lockdown"

Zulte Waregem leek op weg naar een deugddoende driepunter, maar het werd uiteindelijk opnieuw net niet. En dus groeit de druk op de wedstrijd tegen Cercle Brugge enkel maar meer.

"We moeten nog een driepunter pakken voor de interlandbreak", was Francky Dury na de puntendeling tegen Kortrijk kristalhelder. "Het is van moeten tegen Cercle Brugge. We kunnen enkel hard blijven werken voor die match."

Want tegen Kortrijk liep het opnieuw mis: "Dat is de analyse na elf speeldagen: we konden de punten pakken, maar pakken ze niet. Daardoor staan we ook op de plaats waar we staan en zitten we in de hoek waar de klappen vallen."

"We hadden het goede gevoel kunnen terugkrijgen, maar dat is ons niet gelukt. We moeten ons nu focussen op die match van zondag tegen Cercle Brugge."

De supporters kwamen bij de start van de match nog met vuurwerk, maar zij gaven ondertussen aan dat voor hen de maat vol is. "Onze limieten zijn bereikt. Wij gaan in lockdown, laten alles bezinken en komen later deze week met een duidelijk statement."