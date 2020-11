🎥 Kevin De Bruyne stapelt de assists op en nadert select clubje met Giggs, Beckham en Bergkamp

Vorig weekend won Manchester City met 0-1 van Sheffield United. Kyle Walker deed het moeilijke werk met een afstandsschot, maar de assist kwam wel op naam van Kevin De Bruyne. Alwéér.

Voor Kevin De Bruyne was het zijn tweede beslissende pass van het seizoen in de Premier League. Vorig jaar evenaarde hij het record nog van Thierry Henry voor assists in één seizoen.

GOAAAAAAL !! 🇧🇪



De Bruyne est de retour aux affaires et offre un ballon de but à Walker qui ouvre le score face aux Blades 🔥 🅰#SHUMCI pic.twitter.com/yJF8FfgdS9 — VOOsport (@VOOsport) October 31, 2020

De middenvelder van Manchester City is momenteel dé aangever bij uitstek in de Premier League en zo rukt hij op in het assistenklassement aller tijden. De Rode Duivel heeft er nu 68 achter zijn naam staan, goed voor een gedeelde 14e plaats.

Om in de top-10 te belanden heeft hij nog 8 beslissende passes geven. Dan evenaart hij Teddy Sheringham (76 assists). Niet onhaalbaar dit seizoen. De recordhouder aller tijden is Ryan Giggs (162). Hij houdt eerste achtervolger Cesc Fabregas op ruime afstand (111).