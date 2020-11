Meunier maakt zich zorgen over de coronasituatie in ons land: "Ik ben blij dat ik in Duitsland ben"

Woensdagavond neemt Club Brugge het in de Champions League op tegen Dortmund. De Duitsers maken zich zorgen over de Coronabesmettingen in ons land.

"De coronasituatie in België is ernstig en ik ben blij dat ik in Duitsland ben. De club ontfermt zich over de spelers en daarom voelen wij ons veilig", concludeert de Rode Duivel.

"The COVID situation in Belgium is very serious, I'm happy to be here in Germany. BVB takes very good care of us and makes us feel very safe. "