Wat gaat Racing Genk nu doen? Enkele mogelijke opvolgers van Thorup (met geschiedenis in België) op een rijtje

Na vijf wedstrijden met Jess Thorup aan het roer kan Racing Genk alweer op zoek naar een nieuwe trainer. Welke coaches (die de Belgische competitie goed kennen) zijn opties voor de Limburgers?

Franky Vercauteren

Logisch dat we hem als eerste noemen. Hij werd in het begin van het seizoen opzij geschoven bij Anderlecht en stond op het lijstje van Genk om Hannes Wolf op te volgen. Toen bedankte hij, maar misschien is hij alsnog te overtuigen...

René Weiler

KAA Gent had na het vertrek van Laszlo Bölöni contact met René Weiler, de laatste coach die kampioen speelde met RSC Anderlecht. De Zwitser gaf zijn trainersbaan in Egypte op om dichter bij zijn familie te kunnen zijn. Dat kan uiteraard bij Genk.

Besnik Hasi

De derde ex-coach van RSCA in dit lijstje! Net zoals Franck Vercauteren heeft Hasi een verleden bij Genk, maar dan als speler. Ook hij werd geciteerd bij de Buffalo's, al is Hasi momenteel nog aan de slag bij Al-Raed in het Midden-Oosten.

Hein Vanhaezebrouck

Kampioen met KAA Gent in 2015 en zonder trainersbaan sinds zijn ontslag bij Anderlecht eind 2018. Een operatie zou hem nog even aan de kant houden, dus Vanhaezebrouck is in principe niet meteen 'inzetbaar'. Iedereen kent de kwaliteiten van Vanhaezebrouck en zelf lijkt hij ook een nieuwe uitdaging aan te willen gaan.

Luka Elsner

De grootste gok uit dit gezelschap? De Sloveen liet in het verleden aardige dingen zien in 1B als coach van Union en is vrij na zijn passage van 15 maanden bij Amiens in de Ligue 1 en Ligue 2. Hij kent de Belgische competitie en is ongetwijfeld minder duur dan de vier andere coaches in dit overzicht.