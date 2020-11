Vanheusden reageert na enorme teleurstelling: "I will come back stronger"

Zinho Vanheusden (21) scheurde zijn voorste kruisbanden aan de rechterknie en wordt geopereerd. Standard zal dus de komende zes maanden niet op zijn kersverse Rode Duivel kunnen rekenen. Een aderlating voor de ploeg van coach Philippe Montanier.

Het is niet de eerste keer dat Vanheusden een lange tijd aan de kant staat met een blessure. Hij scheurde ook al eens de kruisbanden van zijn linkerknie tijdens een Youth League-duel met Inter.

De verdediger ontving de voorbije dagen heel wat steun van verschillende spelers, ploegen en dokters, maar reageert nu ook zelf met een video op Twitter. Vanheusden laat weten nog steeds te dromen van een titel met Standard en nog extra caps te verzamelen met onze nationale ploeg. "I will come back stronger. Stronger than ever ... again!", laat de verdediger aan zijn fanbase weten.

I will come back stronger. Stronger than ever...again! Another setback. Another knee injury. Thanks for all the messages and the love ❤️ This means everything. I’ll forever keep dreaming about a title with @Standard_RSCL and playing for our @BelRedDevils! pic.twitter.com/6BK4U270oR