🎥 Avondje CL: PSG en Manchester United verrassend onderuit, gruwelijke misser van Griezmann

In de Champions League was het aan Club Brugge voor zijn derde wedstrijd, maar er waren natuurlijk nog zeven andere duels. En ook daarin kletterden de wapens.

Om 18u55 waren er al twee 'vroege wedstrijden', waarin het uitkijken was naar Zenit Sint-Petersburg tegen Lazio in de groep van Club Brugge.

Erokhin zorgde voor een voorsprong voor de thuisploeg op het halfuur, maar Caicedo wist tien minuten voor tijd nog gelijk te maken.

United onderuit

Manchester United van zijn kant ging onderuit bij het Turkse Basaksehir. Zeker bij de 1-0 van Demba Ba op een counter in minuut 13 was de opstelling van The Mancunians lachwekkend te noemen. Leipzig van zijn kant won verrassend van PSG.

Manchester United's shape before conceding to a Demba Ba goal just now. 😳 pic.twitter.com/5czr57M4Gx — SPORTbible (@sportbible) November 4, 2020

Sevilla en Chelsea deden het prima in hun wedstrijd en hebben zo zes punten voorsprong in hun groep op Rennes en Krasnodar.

Ook Barcelona en Juventus deden wat van hen verwacht mocht worden en doen zo een goede zaak richting top-2 in de groep. Een wissel van Griezmann zal wel de wereld rondgaan.

How can this guy miss this chance I'm fucking tire of this guy.#Griezmann#FCB pic.twitter.com/pwJITg1GKG — The_fynestboi@IG (@fynestboi2) November 4, 2020