Coach Leko: "LASK onderschatten zou een grote fout zijn"

Tijdens de persconferentie naar aanloop van het Europese duel tussen Antwerp en LASK benadrukte coach Leko dat LASK wel degelijk een tegenstander is waarmee ze moeten rekening houden. "Op papier lijkt het makkelijk maar we mogen ze niet onderschatten", aldus de coach.

Antwerp neemt het morgenavond in de groepsfase van de Europa League op tegen het Oostenrijkse LASK. Na de stuntzege tegen Tottenham vorige week liggen de kaarten in het voordeel van Antwerp.

Bij een zege morgen zouden ze al bijna zeker kunnen zijn van een Europese overwintering.

Maar coach Leko wil eerst en vooral nog de voetjes op de grond houden. De Kroaat heeft samen met zijn staf zijn huiswerk gedaan en reageerde tijdens de persconferentie duidelijk:

"LASK is niet meteen een bekend team. In België hebben nog weinigen van ze gehoord. Ze hebben geen sterspelers en Oostenrijk staat ook niet meteen gekend als een voetballand.

Dus gaan velen er al vanuit dat dit wel zal lukken en dat deze wedstrijd makkelijk zal zijn.

Maar mensen zoals mijn staf en ik, die echt dagelijks bezig zijn met teams analyseren, beseffen maar al te goed dat dit wel degelijk een sterk team is."

De coach verduidelijkt ook waarom hij LASK net ziet als een gevaarlijke underdog:

"Dit is een team die ik graag zie spelen, ze behalen goede resultaten in Europa en ze worden steeds beter. Ook hun spelers zie ik evolueren en beter worden. Ze hebben misschien geen sterspelers maar het is echt een sterk ploeg die zeer goed voetbal speelt. Ik verwacht echt een moeilijke wedstrijd."

Met Antwerp en LASK spelen morgenavond twee teams tegen elkaar die beiden ook een gelijkaardige speelstijl hebben. Zeer aanvallend met fysiek sterke spelers. Dat beseft ook Leko:

"Het is simpel, als we morgen willen winnen zullen we op ons absoluut beste niveau moeten spelen. Vanaf de eerste minuut."