Hier liggen kansen voor Club Brugge: Veel verdedigers geblesseerd bij Dortmund

Bij Borussia Dortmund zitten ze met problemen in de defensie want de Borussen moeten veel verdedigende spelers missen vanwege blessures.

Naast Zagadou, die al enkele maanden geblesseerd is, zijn ook Emre Can en Mats Hummels geblesseerd. Can speelde vroeger vooral als verdedigende middenvelder maar heeft bij Dortmund dit seizoen altijd centraal in de defensie gestaan.

De recente blessure van Hummels is een echte aderlating voor Dortmund. Hummels was in de vorige 2 wedstrijden in de Bundesliga nog goed voor 3 doelpunten, zeer straffe cijfers voor een verdedigende spelers.

Dortmund-trainer Lucien Favre beseft dat daar het schoentje knelt: "We hebben met Akanji nog 1 fitte verdediger over die het gewoon is om met 4 te spelen achterin. Dus het kan dat we opnieuw met 3 verdedigers zullen spelen", klinkt het.