Gewezen revelatie van Club Brugge er niet bij dit seizoen tegen Dortmund: "Relatie met Leko was top, onder Clement nauwelijks kansen gekregen"

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Borussia Dortmund op speeldag 3 van de groepsfase van de Champions League. Twee jaar geleden kwamen de Borussen ook al eens naar Jan Breydel. De revelatie van toen zit nu echter elders ...

Thibault Vlietinck was de surprise van toenmalig hoofdcoach Ivan Leko en deed het goed tegen Borussia Dortmund. "Het is een match waar ik nog vaak wordt over aangesproken", aldus de jongeling in Het Laatste Nieuws.

Twijfelen

Eentje die ondertussen op huurbasis uitkomt voor OH Leuven: "Vorig jaar speelde ik amper, zonder dat daar een uitleg voor werd gegeven. Onder Clement kreeg ik nauwelijks nog kansen. Dat was frustrerend en ik wilde me te veel bewijzen in de matchen dat ik mocht invallen."

"Met Leko voelde ik me heel goed op het veld en voelde ik het vertrouwen. De relatie met hem en de volledige staf was top. Clement heeft dat vertrouwen ook uitgesproken, maar ik kreeg nauwelijks nog kansen. Dan begin je toch te twijfelen."