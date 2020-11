Ampomah kent zijn gebreken en heeft voorbeeld om naar te streven: "Dat is waar ik naartoe wil"

Nana Ampomah kreeg tegen Anderlecht zijn eerste basisplaats van Ivan Leko. De winger moest de hele linkerflank voor zijn rekening nemen. "Ik ben daar klaar voor", zegt de Ghanees.

Nochtans is hij van nature een pure aanvaller, die het moet hebben van zijn acties. “Dribbelen is mijn ding, ja. ­Logisch, als winger. Maar ik ben klaar om op die positie van ­wingback te spelen. Ik weet dat ik dan moet verdedigen en dat dat mijn sterkste punt niet is. In het verleden dacht ik soms dat ik meeverdedigde, maar kreeg ik achteraf te horen dat het op niets trok", lacht hij in GvA.

Hij heeft ook de ambitie om daar beter in te worden. "De speler naar wie ik ­tegenwoordig het meest opkijk, is Sadio Mané van Liverpool. Hoe die niet alleen scoort en efficiënt is, maar ook keihard werkt voor het team: dat is waar ik naartoe wil. De coach zal me daarbij ­helpen. Ik merk dat hij me echt ­beter wil maken."

Ampomah ruilde de Duitse tweede klasse voor Antwerp, waar hij zijn eerste prijs wil pakken. "Je moet het match per match bekijken, maar ik zal heel blij zijn als we op het einde van de rit ­kampioen worden. We hebben daar de kwaliteiten voor. Maar het zal ervan afhangen hoe graag we het willen, hoe hard we ervoor werken en hoe goed we naar de coach luisteren.”