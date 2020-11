Wat met de inhaalwedstrijden? De Pro League heeft een opmerkelijke oplossing voor de reeds overvolle kalender

Corona heeft al goed huisgehouden in de kernen van onze Belgische profclubs. Daardoor werden de afgelopen weken al tal van wedstrijden uitgesteld. Om die matchen te kunnen inhalen heeft de Pro League nu een plannetje uitgedokterd.

De Pro League had voor de uitgestelde wedstrijden door corona een aantal inhaaldata voorzien tussen eind december en begin januari, maar omdat het het aantal wedstrijden in die periode wil beperken is het voor clubs die niet Europees spelen nu ook mogelijk om hun inhaalwedstrijden op een dag met Europees voetbal af te werken.

Dat betekent dat er ook op dinsdag, woensdag en donderdag wedstrijden ingehaald kunnen worden, al worden deze wel op een vroeger uur afgewerkt dan de matchen in de Champions League of Europa League. Daarnaast kan het voortaan ook dat clubs twee wedstrijden in één weekend moeten afwerken: de ene op vrijdag- en de andere op maandagavond.